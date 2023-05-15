Главный источник стресса на работе — руководство

Россияне стали чаще называть коллег главным источником стресса на работе. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению россиян, главным стрессовым фактором на работе является плохое отношение начальства к подчиненным (15% голосов). 14% опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Еще по 7% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. Низкий уровень заработка нервирует каждого пятого. По 4% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков. По 3% — из-за перегрузки и поведения клиентов. 2% назвали главным источником стресса «бардак в компании».

Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.