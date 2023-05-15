Новости

Пробки вновь образовались на паромной переправе «МРС – Ольхон»

Читайте также:

Почти у каждого третьего жителя Иркутска нет денег на отпуск
15 мая 2023
Концепции событийного, гастрономического, промышленного, экологического и круизного туризма разработают в Приангарье
12 мая 2023

Остров готовят к турсезону.

«Сейчас здесь [на переправе – прим. ред.] функционирует один паром «Дорожник». Он перевозит до 10 автомобилей за рейс и около 150 - за сутки. Основной трафик сейчас связан с подготовкой острова к туристическому сезону. Это завоз строительных материалов и различного оборудования», – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Отрегулировать ситуацию ему поручил губернатор Игорь Кобзев.

Еще два парома сейчас находятся на техобслуживании. Один из них начнет работать с 20 мая, все три парома выйдут на воду 1 июня.

«В этом году планируется заключить двухлетний контракт на устройство электронной очереди. Техническое задание находится в разработке. Также решается вопрос с оформлением земельного участка для обустройства парковки», – пишет глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (778)


Реклама на сайте

Компания Цельсий
«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании «Цельсий»
Ценности «Цельсия». 5 вопросов одному из лидеров рынка инженерных систем
Топ ошибок и удач малого бизнеса … по версии «Нескучных финансов»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес