Пробки вновь образовались на паромной переправе «МРС – Ольхон»

Остров готовят к турсезону.

«Сейчас здесь [на переправе – прим. ред.] функционирует один паром «Дорожник». Он перевозит до 10 автомобилей за рейс и около 150 - за сутки. Основной трафик сейчас связан с подготовкой острова к туристическому сезону. Это завоз строительных материалов и различного оборудования», – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Отрегулировать ситуацию ему поручил губернатор Игорь Кобзев.

Еще два парома сейчас находятся на техобслуживании. Один из них начнет работать с 20 мая, все три парома выйдут на воду 1 июня.

«В этом году планируется заключить двухлетний контракт на устройство электронной очереди. Техническое задание находится в разработке. Также решается вопрос с оформлением земельного участка для обустройства парковки», – пишет глава региона.