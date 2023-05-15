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«Большинство домов из числа "самостроя", когда попадают на рынок, теряют 30-50% от стоимости» – Дмитрий Кузнецов

«Проектов много, а выбрать нечего. Жить в домах, построенных проектам из интернета, будет практически невозможно». Такую точку зрения о самострое на рынке индивидуального жилищного строительства высказал на круглом столе, организованном порталом SIA.RU и Газетой ДЕЛО, руководитель проекта загородного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.

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– Большинство заказчиков строят дома под себя, индивидуализируют. Когда такой дом попадает на рынок, он теряет 30-50% от стоимости, потому что никому не нужен, потому что дом отражает не твою философию, а чужую, – пояснил Дмитрий.

По его мнению, цивилизованный рынок давно движется от квадратных метров к продукту и сервису.  

– Девелоперский рынок – он другой. Его задача – создать продукт, который нравится многим. Такой продукт с годами только дорожает. Именно такие дома мы строим.

Он добавил, что в плане комплексного освоения территорий и строительства организованных посёлков Иркутской области можно гордиться.

– Те, кто хорошо знаком с рынком ИЖС в сибирских городах –  в Красноярске, Новосибирске и других, знает, что ничего подобного там не встречается, – отметил Дмитрий Кузнецов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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