1,07 млн потребкредитов выдано в апреле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2023 года количество выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составило 1,07 млн единиц, немного сократившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 2,4% (в марте 2023 года – 1,10 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов, напротив, серьезно выросло – на 77,4% (в апреле 2022 года – 0,60 млн ед.). Столь существенный рост объясняется падением выдачи потребкредитов в марте-апреле прошлого года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в апреле 2023 года было выдано в:

Москве (64,5 тыс. ед.),

Московской обл. (55,2 тыс. ед.),

Краснодарском крае (40,6 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (38,4 тыс. ед.),

Республике Татарстан (35,1 тыс. ед.).

В апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем самую серьезную динамику снижения выдачи потребкредитов продемонстрировали:

Волгоградская обл. (-5,3%),

Нижегородская обл. (-5,2%),

Тульская обл. (-5,1%),

Самарская обл. (-4,5%),

Саратовская обл. (-4,0%).

В то же время в ряде регионов был отмечен рост числа выданных потребкредитов, в том числе, в:

Хабаровском крае (+7,7%),

Приморском крае (+4,3%),

Иркутской обл. (+1,1%),

Кемеровской обл. (+0,8%),

Красноярском крае (+0,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 2,6% и 3,4% соответственно.

«Несмотря на незначительное снижение выдачи потребительских кредитов в апреле, ситуация в этом сегменте розничного кредитования, в целом, остается достаточно стабильной, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На фоне общей неопределенности заемщики стараются осторожно подходить к получению новых кредитных обязательств, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения. Кроме того, стоит отметить и консервативную кредитную политику банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением персонального кредитного рейтинга».