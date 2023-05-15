Новости

26 мая в Центре «Мой бизнес» пройдет Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности»

Центр «Мой бизнес» совместно с Иркутским Региональным отделением «ОПОРА РОССИИ» приглашает принять участие в серии полезных и интересных мероприятий посвященных Дню российского предпринимательства — Форуме «Бизнес в условиях современности», который пройдет 26 мая 2023 года.

  • Планируете начать свое дело?
  • Только открылись и проходите первые шаги в предпринимательстве?
  • Ваш бизнес успешно работает и требует масштабирования?
  • В программе самые актуальные вопросы: экспорт, производство, импортозамещение, туризм, сельхоз-стартапы и другие важные темы!
  • Топовые предприниматели и эксперты региона расскажут о лучших практиках и новых тенденциях рынка.
  • Более 15 спикеров-практиков, которые поделятся своими знаниями и расскажут о современных трендах развития предпринимательства.
  • Более 10 тематических секций: маркетинг и успешные кейсы, туризм и с/х, HR и социальное предпринимательство, финансовые инструменты и меры господдержки, диалог с представителями крупного бизнеса и власти.
  • Консультационные и переговорные пункты.
  • Все тренды развития предпринимательства на одной площадке!
  • Деловая программа Форума охватывает широкий спектр тематик, где каждый найдет то, что нужно именно ему!

Зарегистрироваться на Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», пройдя по ссылке https://mb38.ru/meropriyatiyatest/meropriyatie.php?ELEMENT_ID=3914.

Место: Центр Мой бизнес, ул. Рабочая, 2А, 8 (3952) 202-102.
Время: 26 мая, с 10:00 до 18:00

Мероприятие проходит в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Центр "Мой бизнес" #мойбизнес":
Все материалы сюжета (76)


Реклама на сайте

Компания Цельсий
«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании «Цельсий»
Ценности «Цельсия». 5 вопросов одному из лидеров рынка инженерных систем
Топ ошибок и удач малого бизнеса … по версии «Нескучных финансов»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес