20 мая состоится Зеленый Марафон Сбера

О том, как появилась эта традиция и в чем ее благотворительный смысл, «Аргументам и Фактам» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Первый Зеленый Марафон прошел в 2012 году. Тогда провели его в 42 городах России — по количеству километров в марафонской дистанции. Бегунам предстояло преодолеть 4,2 км и поучаствовать в озеленении городской среды.

Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

«Мы хотели показать, что атлетом может быть каждый и что каждый может сделать свой город лучше. В первом забеге стартовало 30 тысяч человек, еще 20 тысяч пришли их поддержать. А в 2021 году, когда Сбер отмечал свое 180-летие, участниками Зеленого Марафона стали уже свыше 90 тысяч любителей бега», – говорит Кузнецов.

Первый старт запланирован на 8:30 утра, и первыми будут стартовать участники марафона и полумарафона, при этом стартовый городок будет открыт уже в семь часов утра.