Валютные качели. Что ждать от курса рубля – ослабления или укрепления?

На прошедшей неделе рубль продолжил укрепляться, курс опускался ниже 76 руб. за доллар. При этом еще в апреле курс доллара достигал 83,5. Почему так происходит? И что будет дальше?

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин считает, что на курс сейчас влияет исключительно соотношение спроса и предложения валюты. Он перечисляет факторы укрепления и ослабления рубля.

– Например, Минфин сообщил, что в мае почти вдвое сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила. Предложение валюты уменьшится, это соответственно фактор ослабления рубля. С 10 мая по 6 июня будет продано иностранной валюты на 40 млрд руб., примерно 2 млрд в день. Раньше, кстати, говорилось, что наоборот в мае начнут покупать юани, – поясняет Максим Шеин.

Ещё один фактор влияния – продажи нефти. По данным Bloomberg, морские перевозки сырой нефти из России достигли максимума с момента, когда агентство начало их отслеживать, то есть с февраля 2022 года. К тому же дисконт цен российской нефти Urals к Brent сокращается. Urals продают по цене более 58 долларов за баррель.

– Для валютного рынка это означает увеличение продажи валютной выручки экспортёрами. А значит, увеличение предложения валюты на рынке. А это – фактор укрепления рубля, – отмечает Максим Шеин.

Еще один фактор влияния – дивиденды. Чтобы выплатить акционерам деньги, экспортёры могут продавать иностранную валюту повышенными объёмами. И тем самым надавить на курс, увеличивая предложения валюты. Это также фактор ослабления рубля.

И последний фактор – продажи иностранными компаниями своих «дочек». В связи с этим, спрос на доллары и евро был высоким, однако сейчас влияние этого фактора минимизировано, спрос на иностранную валюту снизился.

– Спекулятивный фактор тоже влияет на курс. Все смотрят на одни и те же графики, видят примерно одни и те же уровни и применяют схожие построения в техническом анализе. Это может создавать серьёзную активность в отдельные моменты торгов. Как легко понять, прогнозировать динамику курса доллара невозможно – слишком много факторов, влияния которых сложно точно оценить, – считает эксперт.

В недавнем выпуске «Без плохих новостей» эксперты БКС говорили, что 85 руб. за доллар – сложный уровень для преодоления, так как открывает дорогу дальше на 100 или даже 120 руб. за доллар.

– До него даже не дотянули и сдутие доллара устроили аккуратно между майскими праздниками, когда легче влиять на цену меньшими объемами. Однако пока долгосрочный тренд на ослабление рубля не отменяется, – резюмирует Максим Шеин.