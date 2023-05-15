Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями на Мосбирже достигла рекордных 81.5%

Мосбиржа подвела итоги апреля. Клиентов уже более 25 млн, брокерских счетов – более 40 млн, активных инвесторов – не так много, около 2,5 млн, кто совершает сделки хотя бы раз в месяц. При этом доля частных инвесторов в объёме торгов акциями на Мосбирже рекордно высокая и составляет 81.5%.

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин обращает внимание на «народный портфель» – это список из десяти самых популярных акций у частных инвесторов. В апреле особым спросом пользовались следующие бумаги: на первом месте Сбер, на его обыкновенные акции приходится около 33% портфеля частного инвестора, на втором месте – Газпром с долей 20%, далее Лукойл – 10%, Сбер преф – 9%, и замыкает пятёрку лидеров Норникель с долей 7%.

– Такой расклад в «народном портфеле» не удивителен. Есть такое понятие, как free float – количество акций в свободном обращении. Это доля акции, которая не принадлежит якорному акционерам, то есть принадлежит тем, кто собирается этими акциями торговать. Например, у Сбера free float составляет 48%, у Норникеля – 37%, а у Акрона – только 5%.

Эксперт делает вывод – популярность тех или иных акций у розничных инвесторов зависит не только от дивидендов, но и от объёма, которым можно торговать.

– Уверен, если бы free float у Роснефти был не 11%, а 33%, то Роснефть занимала бы в «народном портфеле» место наравне с Газпромом, – резюмирует эксперт.