Дисконт Urals все ниже. Что это значит?

Средняя цена на нефть Urals с 15 апреля по 14 мая 2023 г. составила $55,97 за баррель, сообщил Минфин РФ.

– Это означает, что дисконт в цене Urals к североморскому бенчмарку продолжает снижаться и в указанном периоде составил $23,9 за баррель против $26,3 в апреле. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г. В мае он может опуститься уже в район $20 за баррель, – сообщают эксперты БКС Мир инвестиций.

По мнению аналитиков, сокращение дисконта является позитивным фактором как для отдельных нефтяных компаний, так и для российского бюджета и экономики в целом.