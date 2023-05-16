Иркутяне оказались в тройке лидеров по частоте заказов мяса в сервисе «Пятёрочка. Доставка»

Спрос на мясо и полуфабрикаты в майские праздники вырос почти в 2,5 раза. В тройку регионов – лидеров по частоте заказа мяса вошли Москва, Московская область и Иркутская область.

Эксперты сервиса «Пятёрочка. Доставка» выяснили, сколько мяса и полуфабрикатов заказали россияне в период праздников (с 1 по 10 мая), где приготовили больше всего шашлыков и какие виды мяса пользовались особым спросом.

Согласно данным аналитики, спрос на мясо и полуфабрикаты в этот период вырос почти в 2,5 раза. За первые 10 дней мая россияне заказали 67 тонн мяса, включая полуфабрикаты, купаты, шашлык в маринаде и др.

Наиболее привычные для массового потребителя виды мяса, используемого при приготовлении шашлыка, – свинина и говядина, они же входят в состав популярных полуфабрикатов и шашлыка в маринаде. В тройку регионов – лидеров по частоте заказа мяса вошли Москва, Московская область и Иркутская область. По количеству заказанных продуктов предсказуемо лидируют столица (21276 кг) и Подмосковье (18961 кг), а «бронза» у Санкт-Петербурга (7442 кг).

Меньше всего мяса и птицы – чуть более 30 кг – заказали жители Владикавказа.

Итоги майских праздников оценил Денис Нуждин, руководитель маркетинга сервиса «Пятёрочка Доставка»: «В целом объём заказов мяса, птицы и полуфабрикатов из них оказался в рамках наших прогнозов, поэтому наши сборщики и курьеры успешно удовлетворили запросы всех клиентов сервиса. Низкий спрос в регионах Кавказа, где шашлык является неотъемлемой частью национальной культуры, объясним: там достаточно высок уровень потребления мяса и птицы, поступающих на столы из частных и подсобных хозяйств. Мы рады, что смогли помочь нашим заказчикам из всех регионов России достойно встретить майские праздники и планируем работать также активно в будущем».