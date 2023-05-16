Компания LG набирает персонал в России

Программисты требуются в офис в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис hh.ru.

Южнокорейская LG возобновила набор персонала в России. Информация о том, что в офис компании в Санкт-Петербурге требуются программисты, опубликована на сервисе hh.ru. Например, ведется поиск разработчика на C++ – в его задачи входит написание софта под операционную систему Linux, требуется опыт разработки веб-движков и браузеров.

Также компания ищет специалиста по языку Python для разработки кроссплатформенных приложений. По словам источника «Известий» на рынке, ранее компания перевела все вакансии в архив и не набирала новый персонал.