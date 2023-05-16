Почти все крупные банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другой организации

В 2023-м плату за так называемое стягивание денег ввели в трех финансовых организациях. Всего она есть минимум у 15 игроков, выяснили «Известия».

В России почти не осталось крупных игроков, которые не взимают комиссию за «стягивание» денег. Это операция, которая позволяет сделать перевод через приложение банка (например, которым человек пользуется ежедневно) из кредитной организации, куда он получает зарплату. Как выяснили «Известия», плату за такую операцию берут как минимум 15 крупных участников рынка. По словам источника в секторе, их еще больше – 25.

В 2023 году «стягивание» денег стало платным в трех банках. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая этого года, пишут его клиенты на форуме banki.ru, отмечая, что узнали о ней лишь постфактум. В кредитной организации сообщили «Известиям», что ввели сбор одними из последних на рынке, добавив: долгое время эта услуга была бесплатной. Сейчас взимается 1,25% от суммы перевода, минимум 30 рублей, добавили там.

Росбанк взимает комиссию за «стягивание» денег с февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе организации. Ее размер равен 1,75% от суммы операции, или минимум 49 рублям. Все условия прописаны на сайте кредитной организации в разделе тарифов, а об их изменении клиенты были оповещены заранее, рассказали там.