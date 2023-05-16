Доллар 79,5. Почему рубль опять дешевеет?

Рубль в понедельник подешевел, обновив двухнедельный минимум. Доллар достигал 79,5 руб., евро — 86,6 руб., юань — 11,4 руб. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, давление на рубль, скорее всего, оказывает очередное сокращение экспортной выручки, вызванное падением нефти, стартовавшим во второй половине апреля.

– Подобные движения влияют на российский валютный рынок с временным лагом, поскольку некому заранее закладывать в курс рубля будущее ухудшение ситуации с платежным балансом. Ранее это делали спекулянты и инвесторы, которые в большинстве своем ушли с валютного рынка после февраля 2022 г. Теперь основные объемы торгов приходятся на импортеров и экспортеров, совершающих операции исходя из своих текущих потребностей в иностранной валюте и рублях, – поясняют эксперты.

Ранее аналитики БКС отмечали несколько факторов, которые влияют в текущей ситуации на ослабление и укрепление рубля. В их числе – соотношение спроса и предложения валюты, объем и цена продажи нефти, сокращение дисконта российской Urals, дивиденды, продажи иностранными компаниями своих "дочек". Несмотря на укрепление рубля в майские праздники до 76 руб. за доллар, долгосрочный тренд на ослабление рубля не отменяется, считают аналитики БКС.