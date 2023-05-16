Наличник из переработанного пластика установила торговая сеть «Слата» на острове Юность в Иркутске

Арт-объект назван «Иркутская экоистория», на производство которого ушло 25 килограмм переработанных пластиковых крышечек. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

«Пластик для этого оконного наличника собрали благодаря постоянной акции «МусоруКрышка». С 2019 года в супермаркетах «Слата» стоят специальные боксы для их сбора. Сам объект разработал и создал архитектор АНО «Клуб молодых архитекторов» Роман Малинович, а благодаря поддержке комитета городской среды мы его установили в таком прекрасном месте» – поделилась руководитель отдела по массовым коммуникациям ТС «Слата» Яна Абалымова.

Место выбрано неслучайно, по задумке создателей, заглянув в арт-окно, откроется прекрасный пейзаж с историей – берега чистейшей реки Ангары, на другом берегу старинный железнодорожный вокзал, хранящий историю строительства Транссиба. На этот вокзал в 1898 году прибыл первый поезд. В окне хорошо виден и Глазковский мост, протяженностью 1 км 245 метров, свидетель передовых технологий мостостроения Советского Союза. В 1936 году он стал крупнейшим в мире мостом железобетонной конструкции.

«Каждому иркутянину приятно и порою уже обычно видеть деревянный дом в центре города, но совершенно непривычно пока разделять отходы, сдавать их на переработку. Новая экологическая культура лишь начала входить в нашу жизнь. Именно поэтому для создания новой фотозоны на любимом острове Юность мы выбрали знакомый образ деревянного наличника и попытались соединить историю и культуры» – добавила руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.

Также на арт-объекте есть QR-код. Если его открыть с телефона, можно прослушать или прочитать небольшую экскурсию. Организаторы уверены, что фотография на память в этом окне приносит удачу.

В компании «Слата» отметили, что стараются активно поддерживать экологические инициативы и различного рода акции и способствовать их популяризации.

«В наших супермаркетах покупатель может найти и боксы для сбора пластиковых крышечек, для батареек, также может сдать ненужную одежду во «Вторник бокс» и привезти практиковал бутылки и сдать в специальные фандоматы, расположенные на Ржанова 164 и в «Новой даче» – добавила Яна Абалымова.