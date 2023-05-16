Госкомпании увеличили объем закупок у малого бизнеса на 2,6 трлн рублей

До 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн рублей, или в 1,6 раза, выше, чем годом ранее. Такие данные сообщили в Корпорации МСП. О чем говорят эти цифры и что значат для российской экономики, что мешает или, наоборот, помогает малому бизнесу торговать с крупными игроками и за счет чего можно улучшить ситуацию – рассуждают эксперты, опрошенные «Известиями».

Экспертами были проанализированы сделки по более чем 12 тыс. заказчиков, 9 тыс. из них приходятся на регионы. Госкорпорации стали закупать больше не только по объемам, но и по количеству номенклатурных позиций – 1,1 млн наименований. Этот показатель в два раза выше, чем в 2021 году. 70% всех закупок пришлось на товары производственного назначения и 9% – на высокотехнологичную продукцию.

В сегменте до 50 млн рублей больше закупили лекарств, до 200 млн рублей – нефтепродуктов, до 400 млн рублей – продукцию ГОКов, до 1 млрд рублей – транспортные средства и производственное оборудование. Свою роль сыграло увеличение квоты на закупки у субъектов МСП с 20 до 25%, а также распространение требования совершения закупок у МСП на все госкомпании в РФ, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.