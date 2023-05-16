Практически все соискатели в Иркутской области готовы переквалифицироваться для сохранения конкурентоспособности

Исследование hh.ru показало, чтобы сохранить конкурентоспособность и работу. Какие специалисты чаще готовы менять квалификацию, кто из них больше всего занимается самообразованием и в каком формате – в обзоре hh.ru.

Опрос работников и соискателей из Иркутской области показал, что сегодня почти все соискатели (98%) так или иначе обучаются и развивают свои навыки. Из них 47% готовы пройти какое-либо обучение, но только если возникнут серьезные сложности в поиске работы или если этого потребует будущий работодатель. А еще 51% готовы в любом случае пройти переквалификацию для сохранения конкурентоспособности и работы.

Среди тех специалистов, кто демонстрирует наиболее высокую готовность к переквалификации, в том числе, для перехода в другие профессии – специалисты из сферы рабочего персонала (67%), кадры из сферы продаж (60%) и сотрудники из розничной торговли (58%).

39% среди тех, кто занимается своим профессиональным развитием с помощью обучения, уделяют этому несколько месяцев в год, 32% - несколько недель в год, а 18% - несколько дней в год. Лишь 5% респондентов не уделяют время развитию своих профессиональных навыков.

Любопытно, что среди тех, кто серьезнее всего относится к повышению квалификации через обучение, и тратит на него несколько месяцев в год – чаще всего встречаются ИТ-специалисты (54% из них), сотрудники из сферы науки и образования, а также специалисты по консалтингу (по 49%).

Онлайн-обучение, включая заочные курсы и открытые курсы дистанционного обучения оказалось самым популярным в регионе способом для развития и совершенствования навыков (65% опрошенных используют именно его), на втором и третьем месте по популярности - обучение на рабочем месте, в том числе наставничество, ротация должностей, а также самообразование (по 60%). Почти треть (29%) используют для этой цели мобильные приложения, а по 19% - конференции, семинары или традиционные образовательные учреждения для получение высшего или профессионального образования. При этом правительственные программы пока не получили широкого распространения – ими пользуются лишь 3% местных жителей.