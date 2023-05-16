Как привлечь новых клиентов и внедрить умные инструменты?

Подготовили обзор полезных для иркутского бизнеса бесплатных вебинаров, которые пройдут в мае. Они адресованы предпринимателям и маркетологам, ИТ-директорам, инженерам и представителям агропромышленных предприятий, строительных компаний. Регистрируйтесь, задавайте свои вопросы экспертам и повышайте эффективность своего бизнеса.

Как организовать умную домофонию в здании

Когда: 17 мая в 15.00 (Ирк)

Эксперты разъяснят, как повысить инвестиционную привлекательность недвижимости с помощью цифровизации здания автоматизировать цифровые системы: домофонию, контроль доступа, видеонаблюдение и снизить затраты на покупку оборудования, разработку и поддержку своего ПО. А также расскажут о технических вариантах реализации домофонии без прокладки проводов в квартиры и как работает интерактивное мобильное приложение для жильцов.

Кому важно:

Строительным компаниям

Домофонным компаниям

Обслуживающим компаниям

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Простые инструменты продвижения

Когда: 23 мая в 17:00 (Ирк)

На вебинаре эксперты расскажут про то, как запустить рекламную кампанию без больших бюджетов всего за пару кликов, какие бесплатные возможности для увеличения продаж появились недавно и что такое таргетированный обзвон и чем он полезен для компаний и как с помощью Big Data МТС найти аудиторию, которой будет интересно ваше предложение. Также можно обсудить, как в 2023 продвигать сайты, интернет-магазины, товары на маркетплейсе, а также страницы в социальных сетях и как продвигаться в интернете, если у вас ещё нет сайта

Кому важно:

Предпринимателям и маркетологам

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Удаленный контроль объектов агропромышленного комплекса

Когда: 24 мая в 15: 00 (Ирк)

Вы узнаете, как на основе технологий интернета вещей работает удалённый мониторинг температуры и влажности на объектах агропромышленного комплекса, а также как эффективно вести технический учёт потребления воды и электричества на удалённых объектах. Кроме этого, эксперты расскажут, как собирать и передавать данные с удалённых устройств в систему учёта предприятия и как организовать технический мониторинг отдельного объекта и региональной группы объектов.

Кому важно:

Главным инженерам, техническим руководителям

Руководителям и инженерам тепличных хозяйств, животноводческих и птицеводческих хозяйств

Директорам по ИТ, специалистам по автоматизации и цифровой трансформации

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Как развернуть в компании платформу для онлайн-встреч и мероприятий

Когда: 30 мая в 18:00 (Ирк)

Эксперты поделятся инструментами, которые помогут проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android без ограничения времени, интегрироваться с внешними сервисами, обеспечить безопасность данных в облаке или коробке.

Кому важно:

Руководителям IT-департаментов

Техническим и ИБ-директорам

Ответственным за цифровую трансформацию

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