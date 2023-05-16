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Затраты на аренду жилья предложили компенсировать студентам

Скидка может составить 50%, сообщают «Известия».

Василий Власов направил соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. В своем письме депутат замечает, что одна из главных проблем, с которой сталкиваются иногородние студенты, – это поиск места жительства на время учебы. По законодательству нуждающимся в жилых помещениях предоставляются места в общежитиях, но только если у образовательных организаций есть соответствующий фонд. Если его нет, жилье на время обучения в университете становится головной болью родителей или самого студента.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50-процентной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющими возможности проживать в общежитии образовательной организации», – говорится в обращении.

– Давайте будем честны: большинство арендодателей сдают жилье «втемную», никаких чеков никто не предоставит, – сказал он «Известиям». – Многие студенты снимают жилье, арендуют квартиры, но документально это подтвердить, чтобы выделять им деньги, очень сложно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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