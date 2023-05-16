Майнер из Братского района неправомерно потребил электроэнергии на 1,2 млн рублей

Собственник ссылался на то, что в доме есть бассейн с подогревом и теплый гараж, но подтвердить свои слова не смог.

Падунский районный суд обязал жителя Братского района возместить 1,2 млн рублей за незаконно потребленную его майнинг-фермой электроэнергию. Мужчина теперь обязан заплатить разницу между тарифом на электроэнергию для населения и коммерческим тарифом.

По данным энергетиков, которые были представлены в суде, еще в 2020 году мужчина расходовал в среднем 2800 кВт*ч, что сравнимо со средним уровнем потребления в частном доме. Однако к 2022 году объем потребляемой энергии вырос почти в 10 раз. Собственник объяснил это тем, что в доме есть бассейн с подогревом и теплый гараж. Но подтвердить свои слова на суде не смог: право собственности на жилой дом на этом земельном участке не зарегистрировано, технические паспорта на него отсутствует.

При этом, на участке инспектор «Иркутскэнергосбыта» обнаружил 25 работающих майнинговых машинок. Подписать договор с ресурсоснабжающей организацией на новых условиях и оплачивать электричество по коммерческому тарифу мужчина отказался, и энергетики были вынуждены обратиться в суд.

Это не первый случай, когда «серые» майнеры пытаются объяснить повышенный расход электроэнергии коммунально-бытовыми нуждами. Помимо теплых гаражей и бассейнов, они ссылаются на работу вентиляторов для просушки подвалов, ламп для оранжерей и даже нагревателей для аквариумов. Однако в суде такие объяснения, как правило, не находят подтверждения.

На сегодня в суды направлено почти 1300 исков. По уже вынесенным решениям криптопредприниматели должны вернуть в энергосистему Иркутской области более 320 миллионов рублей.