Оценку квалификации безработных могут возложить на государство

Сейчас оценка делается за деньги граждан, без нее не работавшие больше года не могут трудоустроиться. Девелоперы намерены таким образом привлечь людей на стройку, где наблюдается дефицит кадров. С предложением Общественного совета при Минстрое ознакомились «Известия».

Безработным хотят ввести сертификаты для оплаты оценки квалификации. Она делается в центрах оценки квалификаций (ЦОК), и без нее не работавшие более года граждане не могут трудоустроиться. Стоимость такой оценки составляет порядка 30 тыс. рублей. Предложение в рабочую группу по строительству, урбанистике и ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ направили Общественный совет при Минстрое и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Таким образом строители намерены сократить дефицит кадров в отрасли.

Сейчас сотрудники из некоторых сфер, в основном жизненно важных и связанных с повышенным риском, должны обязательно подтверждать квалификацию, объяснила руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. С 1 сентября 2022 года в соответствии с новой редакцией ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ (п. 3 ч. 10 статьи) к ним добавились и специалисты стройотрасли, деятельность которых связана с инженерными изысканиями, архитектурно-строительным проектированием, а также строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом или сносом зданий.