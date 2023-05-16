​​​​​​​Набор в ИНК-Класс для учеников 9-х классов стартовал в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) объявляет о наборе учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Усть-Кута в информационно-технологический ИНК-Класс.

Приглашаются выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений, имеющие средний балл аттестата не ниже «4», в том числе по профильным предметам.

В программе обучения предусмотрено углубленное изучение физики, химии, математики, информатики - предметов, необходимых для поступления в профильные вузы; дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ. Также для учеников ИНК-класса будут проходить экскурсии на объекты Иркутской нефтяной компании с последующей возможностью прохождения производственной практики.

Иркутская нефтяная компания с 2018 года реализует программу «школа-вуз-компания» по подготовке будущих специалистов нефтегазовой сферы. За весь период в ИНК-классах в Усть-Куте прошли обучение 74 ученика, большинство из них поступили на бюджетные места в профильные вузы Иркутска и России. В 2022 году выпускниками ИНК-класса в Усть-Куте стали 28 человек, из них шестеро – медалисты.

Заявления от родителей (законных представителей) принимаются до 1 июня 2023 г. на электронную почту savutschssr9@mail.ru либо в школе №9. Бланк заявления доступен по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (39565) 5-10-46 (приемная). Планируется, что формирование класса состоится в конце июня - после тестирования учащихся по профильным предметам и завершения государственной итоговой аттестации.

Также для родителей и школьников 26 мая в 18:00 в школе №9 пройдет встреча с представителями ИНК. Участникам расскажут о компании, проекте «ИНК-Класс» и ответят на вопросы.