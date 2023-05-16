Китайские производители становятся лидерами рынка коммерческой техники

С января по апрель в России продано 38 643 новых грузовых автомобиля. Это на 39,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитическо-консалтинговой компании «АСМ-Холдинг».

Лидерство на рынке тяжелой коммерческой техники сохраняет российский «КамАЗ» – за четыре месяца было продано 9870 грузовиков этой марки. Второе место – у китайского производителя Sitrak (6140 машин). Большая часть – это магистральные тягачи, ставшие альтернативой ушедшим с российского рынка новым европейским «магистральникам». Далее следует компания Shaanxi (также из КНР), продавшая с начала года 5200 грузовиков. В пятерке лидеров бренды FAW и Howo: эти производители из Поднебесной реализовали в январе – апреле 3450 и 2440 машин соответственно.

С начала года нижегородский ГАЗ продал 2100 грузовых моделей (популярные «Газели» и «Соболи», представляющие сегмент LCV, в эту статистику не входят), белорусский МАЗ – 2000 машин, а «Урал» – 1140 грузовиков. Замыкают десятку китайские Foton и JAC: на каждого производителя пришлось по тысяче автомобилей.