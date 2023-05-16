420 новых камер видеонаблюдения установят в Иркутске

Они появятся на железнодорожном вокзале, в 130-м квартале, в парках и скверах, где будет выполнено благоустройство. В настоящее время к Единому центру видеонаблюдения, который открыли в 2022 году, подключены 493 обзорные камеры. Таким образом, камер видеонаблюдения станет в 2 раза больше.

Городские власти отметили, что благодаря видеонаблюдению удается значительно снизить число правонарушений.

– Систему планируем расширять, приобретать современную, более функциональную аппаратуру. Совместно с «Безопасным регионом» начнем внедрять программное обеспечение, которое позволит определять номера транспортных средств и распознавать лица, – подчеркнул вице-мэр Дмитрий Ружников во время рабочего совещания по синхронизации усилий городских и региональных структур для развития системы интеллектуального видеонаблюдения.

Сейчас фрагменты видеоархива предоставляют по запросу правоохранительных органов и частных лиц.