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В Иркутске ведут ремонт дорог большими картами

Работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

– Сегодня с утра заасфальтировали крупный участок проезжей части на съезде с улицы Байкальской на Коммунистическую. Ночью провели фрезерование и асфальтирование на Карла Либкнехта в районе пересечения с Донской. По улице Карла Либкнехта поступают обращения, отремонтировали уже два участка, работы продолжим, – отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Струйно-инъекционным способом за последние сутки выполнен частичный ремонт на улицах: Урожайная, 2-я Железнодорожная, Старо-Кузьмихинская, на объездной дороге микрорайонов Первомайский-Университетский, на выезде на Качугский тракт.

Маленькими картами устранены ямы на улице Трудовая.

Сегодня техника продолжит работать на улице Карла Либкнехта и Трудовая, объездной дороге Ново-Ленино, а также на Сурнова, Рабочей, в микрорайоне Крылатый.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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