Доллар снова 80. Почему рубль так стремительно падает?

Движения в российском рубле молниеносные: не успев укрепиться до 75 за доллар США, он снова упал до 80. Валютная волатильность исторически высокая, подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций. Они называют два фактора для падения рубля – это ранее накопленная техническая перепроданность инвалют и обострение внутриполитической обстановки в Турции.

– Дело в том, что Турция не входит в пул недружественных стран и через нее идут импортные потоки, развиваются глобальные энергетические проекты в атомной сфере, строятся газовые хабы. Российско-турецкие торговые отношения последних лет вывели Турцию в тройку лидеров по внешнеторговому обороту. А еще российские туристы играют основную роль в турпотоках, и высокий сезон приближается. Поэтому жесткое противостояние действующего президента Эрдогана и оппозиционного политика, а также второй тур выборов в Турции приводят к росту риск-премии в рубле и обвалу лиры на мировой арене. Если Турция вдруг (вариант смены руководства) выйдет из списка стран наибольшего благоприятствования, то экспортные условия для России могут значительно ухудшиться, а это основной фактор курса нацвалюты. И трейдеры как бы на опережение закладывают негативный исход. Видится, что преждевременно — второй тур выборов президента страны должен состояться 28 мая, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Ожидания политической перестановки у ведущего торгового партнера вызывают бурю эмоций, но в случае сохранения позиций Эрдогана накопленная риск-премия в рубле может быть стерта молниеносно, а пока придется ждать конца мая, резюмируют эксперты.