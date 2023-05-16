В Иркутске продлили отопительный сезон до 22 мая

Это связано с холодной погодой и жалобами горожан.

– 15 мая началось плановое отключение отопления. После этого поступило много обращений с просьбой этот процесс приостановить. Посмотрели прогноз погоды, посоветовались с руководителями учреждений и приняли решение не торопиться, – сообщил в соцсети вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

Он добавил, что через неделю "соберемся еще раз и решим: продолжим отапливать или будем сезон закрывать".

Ранее о том, что отопительный сезон будет может быть сдвинут на 2-3 дня из-за холодной весны, сообщал начальник отдела инженерных коммуникаций комитета городского обустройства администрации города Иркутска Дмитрий Дмитриев.