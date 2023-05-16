Крупная строительная компания Иркутска выплатила долги дольщику, чтобы избежать блокировки счетов

В размере 1,3 млн рублей.

Как поясняет пресс-служба судебных приставов, гражданин из Иркутска заключил договор на участие в долевом строительстве, приобретая недвижимость площадью 51 кв.м. На момент сдачи объекта, дольщик выплатил полную стоимость квартиры – 3,5 миллиона, о чем свидетельствует акт приема-передачи.

– Однако новый владелец выявил недостатки строительства, а именно: балконные и оконные конструкции, входная дверь, пол, остекление, межкомнатные перегородки, вентиляция — все не соответствовало техническим требованиям и проектной документации. Стоимость устранения всех недостатков обошлась новому владельцу почти в 950 тысяч рублей. В связи с чем он подал иск с требованием снизить стоимость квартиры на сумму устранения недостатков, – говорится в сообщении УФССП.

Октябрьский районный суд встал на сторону гражданина, и принял решение о взыскании с застройщика в пользу физ.лица стоимости устранения недостатков, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Таким образом общая сумма задолженности застройщика составила более 1,3 миллионов рублей.

Опасаясь блокировки счетов застройщик оплатил всю сумму задолженности в полном объеме на следующий день после извещения о возбуждении исполнительного производства.