Ремонт начался в 19 школах Иркутской области

Работы ведут по программе «Модернизация школьных систем образования». В прошлом году по ней обновили 22 образовательных учреждения. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В апреле мы объявили, что в регионе заключены контракты на проведение ремонтных работ по всем 26 объектам однолетнего цикла, которые вступают в ремонт в 2023 году. Из них в 19 школах работы уже начались, в остальных к ремонту приступят после завершения образовательного процесса. Также ремонтируются школы двухлетнего цикла. В общей сложности 37 школ в этом году обновят свою инфраструктуру. Уверен, что обновленное образовательное пространство будет полностью соответствовать современным требованиям, и в нем будет комфортно находиться школьникам и педагогам, – сообщил Игорь Кобзев.

Весной начался ремонт Малышевской средней школы Усть-Удинского района. Образовательную организацию во время рабочей поездки посетил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. По поручению губернатора глава ведомства ознакомился с ходом капитального ремонта.

– Это довольно большая трехэтажная каменная сельская школа, построенная в конце 80-х годов. Ремонтные работы идут полным ходом. Практически завершен демонтаж старых конструкций, здесь заменят основные инженерные системы, выполнят ремонт помещений, фасада и лестничных пролетов, поменяют полы, оконные блоки, установят современную пожарную сигнализацию. Напомню, что в рамках комплексного капитального ремонта по программе «Модернизации школьных систем образования» школа также получает современное оборудование и мебель, – рассказал Максим Парфенов.

Министр сообщил, что общий объем средств на модернизацию Малышевской средней школы, включая оснащение средствами обучения и воспитания составляет 53,8 млн рублей. В том числе 8,3 млн рублей предусмотрено на новое оборудование. Подрядчик, с которым активно сотрудничает районная администрация, планирует завершить работы к началу сентября, чтобы дети и учителя села Малышевка начали учебный год в обновленном здании.

Глава ведомства побывал также в школах, в которых капитальный ремонт в рамках программы модернизации провели в 2022 году. Это Молькинская средняя школа и начальная школа в деревне Кижа. Максим Парфенов сообщил, что ранее в этих школах побывал губернатор Игорь Кобзев. По поручению главы региона обе школы своевременно подготовили документы и в числе первых прошли отбор в федеральную программу модернизации школьных систем образования.

– Сегодня здания этих школ являют собой яркий пример того, как благодаря федеральной программе можно преобразить пространство даже в достаточно отдаленных сельских школах и создать в них условия для качественного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, – подчеркнул Максим Парфенов.