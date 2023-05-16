Что нужно знать работодателю о призыве на военные сборы?

10 мая 2023 года президент РФ подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Чтобы понимать, к чему нужно быть готовым работодателям, объясняет юрист SuperJob, руководитель юридической практики компании Александр Южалин.

Что такое военные сборы

Под военными сборами понимается комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе, проводимых в вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Иными словами, целью военных сборов является поддержание у граждан, которые ранее проходили военную службу, необходимых навыков, а также обучение необходимым военным навыкам.

На военные сборы могут быть призваны граждане, пребывающие в запасе (те, кто проходил срочную военную службу), или студенты вузов, обучающиеся по программам военной подготовки (учебные сборы).

Кого не могут призвать на военные сборы

Такой перечень установлен статьей 55 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В частности, от военных сборов освобождаются:

женщины;

граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах;

граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;

граждане, имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;

граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации;

граждане, уволенные с военной службы, в течение 2 лет со дня увольнения в запас;

другие.

Каков порядок призыва на военные сборы

Призыв граждан на военные сборы осуществляется военными комиссариатами на основании указов президента Российской Федерации. Такие указы издаются ежегодно. В 2023 году соответственно указ издан 10 мая. Несколько пунктов Указа являются засекреченными. По всей видимости, в данных пунктах речь идет о сроках проведения военных сборов и о численности граждан, которых планируется призвать на военные сборы.

Призыв граждан на военные сборы осуществляют военные комиссариаты. При этом граждане проходят медицинское освидетельствование. Заключительным этапом призыва на военные сборы является отправка граждан из военного комиссариата (пункта сбора) к месту их проведения.

Таким образом, на основании указа президента, военкоматы начнут рассылать повестки гражданам о необходимости явиться в военкомат:

для сверки данных воинского учета;

для прохождения медицинского обследования;

для отправки на военные сборы.

Граждане, получившие повестки, должны будут явиться в военкомат в назначенное время.

Какова продолжительность военных сборов

Продолжительность военного сбора не может превышать 2 месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.

Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, на учебные сборы не может быть чаще 1 раза в 3 года.

Что учесть работодателю

Если повестка пришла в организацию, работодатель обязан оповестить об этом работника.

На время прохождения военных сборов, а также в указанные в повестках дни подготовки к ним работники должны быть освобождены от работы с сохранением средней заработной платы. Основанием для такого освобождения будет являться повестка.

На время учебных сборов за работником должно быть сохранено место работы. В табеле учета рабочего времени в этот период можно указать год «Г» — исполнение государственных обязанностей.

Расходы на выплату среднего заработка в период военных сборов впоследствии можно компенсировать за счет военкомата, который призвал работника на военные сборы. Порядок возмещения работодателю среднего заработка, выплаченного в период прохождения работником учебных сборов, определен постановлением правительства РФ от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"» (далее — порядок).

В соответствии с данным порядком, компенсация расходов производится за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели Министерству обороны Российской Федерации.

Для получения возмещения в военкомат необходимо будет предоставить пакет документов. Конкретного перечня документов в законодательстве нет. На практике рекомендуется предоставить:

копию повестки о призыве на военные сборы;

расчет среднего заработка;

приказ об освобождении работника от работы на период военных сборов;

выписка из табеля учета рабочего времени;

расчетные листки;

документ о перечислении денежных средств (средней заработной платы) на счет работника.

По окончании военных сборов рекомендуется запросить у работника справку о прохождении военных сборов, которую выдает военкомат. Форма справки установлена постановлением правительства РФ от 29.05.2006 № 333 «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности». Данной справкой можно подтвердить, что работник действительно был на военных сборах и по уважительной причине отсутствовал на работе.