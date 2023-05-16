«Серого» майнера из Братского района оштрафовали на 1,2 млн рублей

Майнер из Братского района по решению Падунского районного суда возместит энергетикам 1,2 млн рублей. Эта сумма – разница между тем, сколько он заплатил за свет по тарифу для населения, и тем, сколько должен был заплатить по коммерческой стоимости, используя электричество для добычи криптовалюты.

В суде энергетики рассказали, что еще в 2020 году мужчина в среднем расходовал 2800 кВт*ч в месяц – эта величина сравнима с объемом среднего потребления в частном доме. Анализ показал, в 2021 году показатель вырос в 3,7 раза, а в 2022-м – еще в 2,5 раза. Такие изменения собственник объяснил тем, что в доме есть теплый гараж и бассейн с подогревом. Но подтвердить свои слова на суде не смог: право собственности на жилой дом на этом земельном участке не зарегистрировано, технические паспорта на него отсутствует.

Однако на участке, кроме указанных строений, инспектор «Иркутскэнергосбыта» обнаружил 25 работающих майнинговых машинок. Подписать договор с ресурсоснабжающей организацией на новых условиях и оплачивать электричество по коммерческому тарифу мужчина отказался, и энергетики были вынуждены обратиться в суд.

Это не первый случай, когда «серые» майнеры пытаются объяснить повышенный расход электроэнергии коммунально-бытовыми нуждами. Помимо теплых гаражей и бассейнов, они ссылаются на работу вентиляторов для просушки подвалов, ламп для оранжерей и даже нагревателей для аквариумов. Однако в суде такие объяснения, как правило, не находят подтверждения.

На сегодня в суды направлено почти 1300 исков. По уже вынесенным решениям криптопредприниматели должны вернуть в энергосистему Иркутской области более 320 миллионов рублей