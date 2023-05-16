Дорогу на Иркутской ГЭС отремонтируют в 2023 году

Комплексная реконструкция дорожного полотна на плотине Иркутской ГЭС будет закончена этим летом. Подрядчиком выбран МУП «Иркутскавтодор», он отремонтирует 2200 метров дорожного полотна: заменит 29 тыс. кв.м асфальта, 1,5 тыс. погонных метров бордюрного камня, обновит разметку. На ремонт энергохолдинг Эн+ выделил 60 млн рублей собственных средств. На объекте будет задействовано 20-30 единиц техники и более 40 человек.

Работы второго этапа начнутся 22 мая с замены старых бетонных бордюров и ремонта ливневых колодцев. Они будут проводиться до конца июня в дневное время. Чтобы минимизировать помехи движению автомобильного транспорта, перекрытия будут частичными и только на одной полосе движения. В июле подрядчик начнет производить замену дорожного покрытия от Байкальского кольца до съезда на ул. Старокузьмихинская за исключением участка, отремонтированного в прошлом году.

Дорожная бригада снимет старый асфальт и уложит новый в два слоя большими картами. Работы будут проходить в ночное время без перекрытия движения и продлятся до конца августа.

В прошлом году на плотине параллельно с ремонтом кровли машинного зала была осуществлена замена дорожного покрытия протяженностью 320 метров, которое проходит прям над машинным залом ГЭС. Чтобы не создавать неудобств иркутянам, было принято решение закончить ремонт оставшегося участка в 2023 году. До начала ремонтных работ «Иркутскавтодор» поддерживает дорожное полотно в необходимом техническом состоянии, осуществляя ямочный ремонт струйно-инъекционным способом.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков:

– Плотина ГЭС – это прежде всего гидротехническое сооружение, хоть и используется как один из мостов в Иркутске. Объект необходимо содержать в надлежащем виде, и он нуждается в полной замене асфальтового покрытия, а не его точечном ремонте. Такие масштабные работы мы будем проводить в этом году, они потребуют определенного терпения от автовладельцев, постарались сделать график ведения работ с минимальными неудобствами и сжатыми сроками.

Мэр Иркутска Руслан Болотов:

– Иркутская ГЭС – это сердце города и ее основной источник электроэнергии. В этом году совместно с компанией Эн+ мы комплексно продолжаем работу по ремонту дороги плотины – предстоит полная замена дорожного полотна. С подрядчиком договорились о том, чтобы основные работы производились ночью с минимальным ограничением по движению транспорта.

Исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов:

– Мы планируем закончить работы до 25 августа, до начала учебного года. Очень много будет зависеть от синхронизации работ с городскими службами, все же это одна из основных транспортных артерий. Просим иркутян отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку потом город получит дорожное полотно с трехлетней гарантией.

Плотина Иркутской ГЭС служит одним из четырех мостов, которые соединяют левый и правый берег Ангары. Иркутская ГЭС обслуживает и поддерживает важную транспортную артерию Иркутска в рабочем состоянии и осуществляет ее круглогодичное обслуживание. После завершения всех ремонтных работ иркутяне смогут в полной мере пользоваться новой и комфортной дорогой.