«От слов к делу»: Россельхозбанк рассказал иркутским студентам о построении карьеры

На площадке Байкальского государственного университета состоялся проект Всероссийского общества «Знание» в сфере карьерного развития и предпринимательства – форум «Знание. Карьера», который познакомил студентов с карьерными возможностями в регионе. На открытии проекта директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала ребятам о том, насколько важно не только мечтать о хорошей карьере, но и реализоваться в профессиональной деятельности.

В рамках лекции «От слов к делу» Наталья Баркова рассказала о современных возможностях РСХБ в сфере дополнительного образования, прохождения оплачиваемых стажировок и практик, актуальных инструментах профориентации и возможностях платформы «Я в Агро».

«Сельскохозяйственные специальности выходят на новый уровень – сегодня аграрный бизнес предполагает наличие высококвалифицированных специалистов в сфере IT, современной инженерии, маркетинга и администрирования. Цифровые платформы банка - «РСХБ в Цифре» и «Я в Агро» - уникальные онлайн-площадки по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве. Здесь можно найти хорошую вакансию, получить дополнительное образование и пройти оплачиваемую стажировку. Вы можете поучаствовать в разработке самой платформы, некоторые решения для онлайн-площадки написаны студентами ВУЗов, которые решили пройти стажировку в сфере IT», - рассказала Наталья Баркова.

Большое внимание в лекции, директор регионального банка уделила необходимости психологических навыков в достижении рабочих целей, основам взаимодействия с коллективом и умению не только ставить перед собой профессиональные цели, но и находить инструменты для их достижения.

В мероприятии приняли участие более 450 студентов иркутских вузов и организаций средне-профессионального образования. Мероприятие проходит в различных субъектах Российской Федерации уже второй год. Ведущие спикеры общества «Знание» рассказали участникам форума в Иркутске о том, какой бизнес сейчас нужен стране, как составить идеальное резюме и получить работу мечты, а также о современных инструментах профориентации, ошибках при выборе сферы деятельности.

«Всероссийское общество “Знание” работает под эгидой Администрации Президента. Президент уделяет особое внимание просветительской деятельности и работе с молодежью. Иркутское представительство Всероссийского общества “Знание” проводит сегодня масштабное мероприятие. На форумах в других регионах уже побывали десятки тысяч студентов. Спикерами являются представители бизнеса, науки, государственной политики, они помогают молодому поколению России понять, где можно применить свои силы. Мероприятие разделено на три трека. Ребята будут разведены по аудиториям в соответствии с разными направлениями. У них появится возможность протестировать себя на наличие практических навыков. Я рад, что такое мероприятие проводится на площадке именно нашего университета», – сказал в приветственной речи исполняющий обязанности ректора Байкальского госуниверситета, профессор Олег Грибунов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.