В деревне Грановщина Иркутского района построят пожарную часть

На строительство пожарной части ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» в деревне Грановщине Иркутского района из областного бюджета направлено 58,8 млн рублей.

Здание ангарно-модульного типа со вспомогательными помещениями возводят по государственной программе «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019-2025 годы. Завершить строительство планируют в сентябре 2023 года.

– Нести службу в пожарной части будут 45 человек. В район охраны этого подразделения будут включены семь населенных пунктов: деревня Грановщина, село Урик, деревни Лыловщина, Московщина, Ширяева, Куда, Столбова, в которых проживают более 17 тысяч человек, – пояснил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Новое здание площадью более тысячи квадратных метров будет рассчитано на четыре пожарных автомобиля. Боевое дежурство в суточном режиме будет осуществлять дежурный караул из девяти человек личного состава, два автомобиля будут в боевом расчете, еще два – в резерве.

В пожарной части также планируется создать газодымозащитную службу для ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.