Более 60 квадратных километров Иркутского водохранилища очистят от брошенных рыболовных сетей

В 2023 году в регионе от брошенных орудий лова рыбы будет очищено 60,9 кв. км водных объектов, протяжённость береговой полосы составляет 196,27 км.

Фото с сайта правительства Иркутской области

- Одной из серьезных экологических проблем последних десятилетий, в том числе в нашем регионе, стали брошенные сети. Чаще всего они - браконьерские. Работа по очистке водоемов просто необходима. Ее проводят за счёт федеральных субвенций. В 2023 году общая сумма субсидий, направленная в регион на данные цели, составила почти 2 млн рублей. Эти меры позволяют сохранить водные биоресурсы в реках и озерах Приангарья, - отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По информации министерства сельского хозяйства Иркутской области, в текущем году будет произведена очистка пяти участков Иркутского водохранилища, включая залив Топка - залив Бурдаковский; залив Бутырки – залив Тальцы; залив Чернушка – залив Большой; залив Ерши и Курминский залив.

- К работе по очистке водных объектов специализированная организация уже приступила. Срок окончания работ 31 октября 2023 года, - подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.



Очистка заливов производится полностью, прибрежные участки чистят вдоль побережья - на расстоянии 600 метров от береговой полосы. Дно водоёма очищают методом траления с использованием маломерных судов, обнаруженные рыболовные сети извлекают, а по окончании работ их уничтожают.



В региональном ведомстве также отметили, что синтетические сети, брошенные недобросовестными рыболовами, наносят огромный урон экосистеме водоёма. При этом некоторые сети могут разлагаться на дне водохранилища до 500 лет.



В 2022 году очистка проводилась в акватории рек Китой и Белая. Выловлено и уничтожено 1274,42 кг сетей общей длиной 17842 метра. При этом общая площадь водных объектов, на которых производилась очистка, составила 30,1 кв км, протяженность береговой полосы- 337,32 км.