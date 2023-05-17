Магнит готовится к запуску маркетплейса

Ритейлер Магнит работает над запуском собственного маркетплейса, об этом сообщают Ведомости. Платформа будет заниматься продажей непродовольственных товаров.

Несколько дней назад основное юридическое лицо ритейлера АО Тандер поделилось в социальных сетях рекламным роликом о «современном маркетплейсе» — сейчас видео удалено, сообщает издание.

Отмечалось, что заказать можно будет не только продукты питания, но и косметику, товары для дома, бытовую технику, мебель и другое, а доставка «от партнеров и поставщиков» будет доступна в течение трех часов.