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Магнит готовится к запуску маркетплейса

Ритейлер Магнит работает над запуском собственного маркетплейса, об этом сообщают Ведомости. Платформа будет заниматься продажей непродовольственных товаров.

Несколько дней назад основное юридическое лицо ритейлера АО Тандер поделилось в социальных сетях рекламным роликом о «современном маркетплейсе» — сейчас видео удалено, сообщает издание.

Отмечалось, что заказать можно будет не только продукты питания, но и косметику, товары для дома, бытовую технику, мебель и другое, а доставка «от партнеров и поставщиков» будет доступна в течение трех часов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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