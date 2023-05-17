ЦБ предлагает раскрывать российским компаниям информацию после 1 июля

«Нужно раскрывать всю информацию, помимо чувствительной к санкциям. Этот объем информации нужно обсуждать, на наш взгляд, он не очень большой, касается бенефициаров… Мы с правительством обсуждаем подход, что надо раскрывать информацию», — уточнила глава ЦБ.

По ее словам, это нужно для формирования доверия на финансовом рынке.

«Предположить, что инвестор будет под имя давать свои деньги, не понимая, что это за компания, какие перспективы, — это нонсенс», — отметила Набиуллина.