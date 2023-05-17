Как в апреле изменились цены на новостройки

Аналитики Домклик Сбербанка выяснили, что в апреле 2023 года цены на новостройки в регионах изменялись разнонаправленно, но в целом по стране средняя цена увеличились на 2,3%.

Устойчивый спрос на ипотеку в целом и первичное жильё в частности стабилизировал цены. По мнению экспертов Домклик, пока процесс поиска нового равновесного уровня продолжается: как показывают данные о заключённых ипотечных сделках Сбера, в апреле средняя стоимость квадратного метра по стране увеличилась — на 2,3% (по отношению к марту) — и составила 116 тыс. рублей.

В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%.

В столице цены выросли на 0,7%, а больше всего жильё в новостройках подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях.