Сбер запустил аренду банкоматов

Сбер вывел на рынок линейку продуктов и услуг для управления банкоматами. Среди новинок — аренда банкоматов, система мониторинга и управления устройствами самообслуживания, консалтинговые услуги, собственное управляющее программное обеспечение (ПО) Сбера InterSphere. Об этом на конференции «Современные решения для развития сети устройств самообслуживания» рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Решения будут интересны банкам в России и дружественных странах, а также вендорам программного обеспечения и оборудования.

На начальном этапе Сбер предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания, при этом их изъятие из сети не предполагается и не отразится на собственных клиентах банка. Сбер предложит банкоматы-ресайклеры последних моделей с предустановленным InterSphere. По мере роста спроса Сбер планирует удовлетворить его благодаря привлечению вендоров, с которыми уже достигнуты соответствующие договорённости.

Система мониторинга и управления устройств самообслуживания позволяет в автоматизированном режиме выявлять отклонения в работе сети банкоматов, определять простаивающие устройства, организовывать работы по модернизации и профилактике и так далее.

В рамках предоставления консультационных услуг специалисты Сбера помогут определить оптимальные локации для банкоматов, повысить эффективность управления данными и процессами, качество эксплуатации сети, улучшить претензионную работу и др.

InterSphere — собственное банковское программное обеспечение, зарегистрированное в реестре отечественного ПО Минцифры. Оно полностью управляет банкоматами и процессом их работы с наличными денежными средствами. Также его можно использовать в системах электронных очередей, электронных кассирах и депозитных машинах.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

За 35 лет развития своей сети банкоматов мы получили уникальный опыт и экспертизу, создали собственные высокотехнологичные решения. Благодаря сотрудничеству с нами другие игроки смогут повысить эффективность управления банкоматами, снизив зависимость от иностранных поставщиков, которые приняли решение не работать в России. В итоге наша совместная работа с участниками рынка повысит доступность высокотехнологичного, бесперебойного и качественного сервиса для людей.