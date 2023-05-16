АТБ запускает новую программу лояльности

С 15 мая для держателей дебетовых карт в мобильном банке запустится новый личный кабинет «АТБ Клуб».

В новом кабинете можно увидеть детализацию по кэшбэку и управлять им. Общий счет объединит баллы со всех карт, оформленных в банке. Также клиенты смогут выбрать из расширенного списка категорию для повышенного кэшбэка в размере 7%, которая начнет действовать с 1 июня 2023 года.

По картам с тарифными планами Кошелек, Большой Кошелек, Кэшбэк выплата кэшбэка за операции, совершенные в мае 2023 года, будет произведена в начале июня в рублях. Накопление баллов на единый счет начнет действовать с 1 июня 2023 года.

Единый счет позволит получить детальную историю накопленных баллов от покупок, совершенных по любым картам АТБ. Баллы можно обменять на рубли по курсу 1 к 1 и начислить их на любую карту АТБ. Воспользоваться баллами можно в течение 6 месяцев после их начисления.

Для активации программы лояльности и выбора категории на повышенный кэшбэк необходимо зайти в мобильное приложение АТБ Мобайл, которое доступно для смартфонов на базе Android и iOS. Затем выбрать «АТБ Клуб» и нажать на наиболее привлекательную категорию, по который будет доступен кэшбэк 7%. Замена категории доступна в течение месяца, начисление баллов по категории будет выполняться со следующего месяца.

Программа будет расширяться. Обновленный личный кабинет «АТБ Клуб» появится также и у владельцев кредитных карт.