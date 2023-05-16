АТБ запустил «Трамвай Победы» в Хабаровске

В рамках нового формата акции «Бессмертный полк» Победы Азиатско-Тихоокеанский банк поддержал запуск трамвая и троллейбуса с портретами героев Великой Отечественной войны и логотипами АТБ.

АТБ тесно сотрудничал с администрацией Хабаровска, разработал и запустил общественный транспорт в стилистике Дня Победы. Напомним, что ранее АТБ уже участвовал в праздничном украшении города: при поддержке банка был реализован проект по созданию граффити на тематику Великой Отечественной войны на фасаде одного из домой Хабаровска.

«Акция «Бессмертный полк» – это очень важное событие в жизни города в День Победы. Когда мы узнали, что в этом году она будет проходить в новом формате, захотели присоединиться и внести свой вклад в оформление города к 9 Мая. Во-первых, это красиво, ярко, а во-вторых, привлечет внимание горожан к акции и напомнит о подвиге наших дедов и прадедов», – рассказал Руслан Гаджиев, заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского банка.

«Мы рады, что помогли реализовать этот нужный и благородный проект. Память о героях должна жить и передаваться новым поколениям. Мы всегда стремимся активно участвовать в развитии регионов присутствия, проявлять заботу и вкладываться в будущее наших родных городов», – поделилась Валентина Коршунова, заместитель директора по розничному бизнесу АТБ в Хабаровском крае.

Трамвай и троллейбус будут ходить по центральным маршрутам города до осени, чтобы как можно больше жителей и гостей Хабаровска смогли увидеть портреты героев-дальневосточников. Первые пассажиры, а также водитель трамвая и кондуктор уже успели оценить тематическое оформление транспорта.