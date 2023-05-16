Альфа-Банк включен в перечень расчётных банков ФРП

Компании смогут открыть в Альфа-Банке отдельный счёт для получения финансирования от Фонда развития промышленности.

Фонд выдаёт льготные займы крупным промышленным предприятиям на финансирование проектов по развитию высокотехнологичного производства. На счет, открытый в Альфа-Банке, компании смогут получить деньги от фонда.

«Мы сотрудничаем с Фондом развития промышленности с 2018 года — выдаём гарантии компаниям, которые получают у фонда займы. Расширение сотрудничества сделает более удобным получение займов клиентам и позволит банку предоставлять более выгодные условия по гарантиям для действующих и новых клиентов», — рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.