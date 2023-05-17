РУСАЛ разработал фольгу для аккумуляторных батарей

РУСАЛ разработал высокопрочную тонкую фольгу для аккумуляторных батарей. Толщина новой продукции составляет 8 микрон.

Новый материал был разработан сотрудниками Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) и Даунстрим дивизиона РУСАЛа. В результате исследований фольговых сплавов серии 1xxx (система алюминий-железо) специалистам удалось добиться повышения прочности продукции на 20% по сравнению с фольгой сплава 1050.

Улучшения механических свойств удалось добиться за счет введения микролегирования различными элементами, включая скандий, что позволило выдержать баланс между стоимостью и характеристиками. Помимо высокой прочности отличительной особенностью фольги является её особая отделка – продукция имеет глянцевую поверхность с двух сторон в отличие от пищевой фольги.

Сейчас разработка проходит испытания на САЯНАЛе, одном из крупнейших российских предприятий по производству фольги и упаковочных материалов. Успешно выпущена первая опытно-промышленная партия новой тонкой фольги.

«Повышенная прочность материала позволит в перспективе перейти от фольги толщиной 12-15 микрон, которая применяется сейчас, на более тонкую. Это будет способствовать повышению удельных характеристик емкости аккумуляторов на 2-3%, – сказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн. – Необходимо также отметить, что данная фольга может быть произведена с использованием алюминия, получаемого по технологии инертного анода».

В совокупности повышение эффективности аккумуляторов напрямую влияет на повышение эффективности электрического транспорта, а использование алюминиевой фольги с низким углеродным следом является дополнительным преимуществом для создания высокоэффективных решений, отвечающим принципам устойчивого развития.