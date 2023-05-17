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Россельхозбанк выпустил Бизнес-карту на базе платежной системы МИР

Россельхозбанк предлагает предпринимателям новый продукт: Бизнес-карту на базе платежной системы МИР. Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы.

Бизнес-карта — это дебетовая карта, привязанная к расчетному счету юридического лица, ИП с помощью которой представитель компании может расплачиваться ей в торгово- сервисных предприятиях по терминалу и в интернете или снимать/вносить наличные. Основная цель такой карты — оплата расходов на ведение бизнеса.

Среди ключевых преимуществ Бизнес-карты от РСХБ:

  • Снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки.
  • Мгновенное внесение наличных на счет.
  • Функция мониторинга расходов и установки лимита по карте.
  • Бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту.
  • Перевод с Бизнес-карты на карты физических лиц.

Бизнес-карту МИР от Россельхозбанка можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.

«Бизнес-карты – удобный и популярный инструмент у наших клиентов-юрлиц. И это неслучайно: они обладают достаточно широким функционалом, обеспечивают безопасность средств и помогают выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро и эффективно. Мы планируем развивать возможности Бизнес-карт и дальше: осенью Бизнес-карту МИР можно будет заказать в ДБО, а в мае появится кредитная Бизнес-карта МИР», — отметил директор департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса РСХБ Валерий Талалаев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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