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ФАС проверит услуги кредитования от сотовых операторов

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами. Об этом говорится в запросе в службу первого зампреда комитета Госдумы (ГД) по просвещению Яны Лантратовой. Документ есть в распоряжении «Известий».

В нем приводится пример компании, которая в марте этого года внесла в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов.

«Как отмечают заявители, отдельно о данном изменении соглашения пользователи предупреждены не были. Для того чтобы отказаться от этой услуги, требуется целиком изучить текст соглашения и найти в нем строчку с отказом от данной услуги», – говорится в документе.

В нем также сообщается об опасениях абонентов: в случае доступа к их приложению других лиц (например, при потере или краже телефона) без их согласия могут быть оформлены кредиты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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