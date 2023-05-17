4 млрд рублей выделят власти экспортерам АПК

Деньги направят на компенсацию затрат при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минсельхоза в ответ на обращение «Опоры России».

Правительство приняло решение о выделении дополнительного финансирования на возмещение затрат при экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции в размере не менее 4 млрд рублей, говорится в письме Минсельхоза в адрес «Опоры России». Таким образом, в 2023 году на оказание господдержки при транспортировке продукции АПК из средств федерального бюджета будет направлено 11 млрд рублей.

В начале мая «Опора России» направила в ведомство письмо с просьбой инициировать выделение дополнительных 6 млрд на эти цели. В письме отмечалось, что объем помощи на нынешний финансовый год в размере 7 млрд рублей был исчерпан уже в конце марта.

Согласно постановлению правительства, у экспортеров есть возможность компенсировать до 80% фактических понесенных затрат при транспортировке промышленной продукции до конечного покупателя. Предельный размер поддержки не должен превышать 25% стоимости поставленной продукции. В настоящее время сумма заявок от российских организаций уже превышает 10 млрд рублей.