Маткапитал разрешат использовать в исламском банкинге

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане продлится два года начиная с 1 июля 2023-го, заявили «Известиям» в ЦБ.

Такие сроки установлены в новой редакции законопроекта. Важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию. Однако для этого придется обратиться именно в банк. Некредитные финорганизации смогут предоставлять другие продукты.

При этом перечень разрешенных сделок в рамках партнерского финансирования будет четко определен. По принципам шариата, в них не должен использоваться процент, однако допускается вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки. Заинтересованность в эксперименте уже высказали многие кредитные организации, в том числе работающие в Татарстане, добавил Максим Филимонов.

Исламский банкинг основан на соблюдении религиозных правил шариата.

Кредитные организации не могут хранить деньги под проценты и не выдают таких займов. Кроме того, они не должны быть связаны с производством алкоголя, табачной продукции и оружия. При этом финансовые организации могут предложить рассрочку, доверительное управление активами, халяльные инвестиции (например, беспроцентные облигации). Законопроект об исламском банкинге внесли в Госдуму еще в сентябре 2022-го, а в первом чтении его приняли в декабре. Участниками эксперимента могут стать не только банки, но и некредитные финорганизации.