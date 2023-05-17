Параллельный импорт закрыл потребность операторов в базовых станциях

Их производит компания Nokia. Оборудование для сотовых сетей начинают ввозить в Россию по параллельному импорту, выяснили «Известия».

Компания «Макскомм» получила соответствующие сертификаты на поставку до 20 тыс. базовых станций и комплектующих к ним. Эту партию эксперты оценивают в $30–60 млн. Ее объем составляет примерно 25% ежегодных досанкционных потребностей всех российских операторов в таком оборудовании. До этого был решен вопрос с поставками базовых станций Ericsson.

Оборудование изготовлено в Финляндии, Венгрии, Польше, Индии и других странах, говорится в материалах ведомства.

Также «Макскомм» задекларировала ввоз 30 тыс. радиомодулей (приемно-передающих устройств) для базовых станций финского вендора. Они, по словам одного из специалистов по строительству сетей, поддерживают стандарт LTE. Каждая из них может стоить от 100 до 200 тыс. рублей, то есть вся партия может стоить 2–4 млрд рублей, подсчитал он.