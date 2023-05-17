Россия заняла вторую строчку среди крупнейших экспортеров Индии

Объем торговли в I квартале составил $15,5 млрд. Это в 4,7 раза выше, чем за I квартал 2022 года. Об этом узнали «Известия».

Первое место среди поставщиков товаров пока по-прежнему занимает Китай, несмотря на сокращение экспорта на 15,4%. Третьим поставщиком стали ОАЭ ($12,7 млрд). Четвертым – США, пятым – Саудовская Аравия. В то же время импорт товаров из Индии в Россию вырос на треть – до $946,6 млн. Общий товарооборот вырос в 4,1 раза ($16,45 млрд).

Экономические отношения между Россией и Индией укрепляются в результате взаимного интереса и сотрудничества в различных отраслях, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Резкий скачок товарооборота между Россией и Индией произошел прежде всего за счет кратного увеличения российского экспорта энергоресурсов, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.