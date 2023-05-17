Закон о регулировании отношений инвесторов и власти приняли в Иркутской области

Он закрепит обязательства сторон при реализации проектов. Документ принят во втором и окончательном чтении во время 68-й сессии Законодательного Собрания региона в среду, 17 мая.

Одно из важнейших положений закона закрепляет обязанность инвестора заключать соглашение с правительством Иркутской области при получении мер поддержки. В этих соглашениях будет определен порядок взаимодействия сторон и целевые показатели проектов.

Как рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, соглашения будут заключать после рассмотрения инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории области, на Инвестиционном совете при губернаторе региона.

При этом если реализация инвестпроекта предусматривает создание объектов инфраструктуры, предназначенных для решения вопросов местного значения, третьей стороной соглашения вправе выступать муниципальное образование, на территории которого создаются объекты.