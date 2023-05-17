Иркутяне на майские праздники отправились в Таиланд и Узбекистан

Цифровая экосистема МТС проанализировала на основе собственных обезличенных данных туристический интерес жителей Иркутской области в первой половине мая 2023 года. Число выезжающих за границу жителей региона выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями для зарубежных поездок у иркутян стали Таиланд, Турция и Узбекистан.

По данным аналитиков МТС, число иркутских туристов, выезжающих за границу, за первые две недели мая выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Помимо популярного у жителей Приангарья Таиланда, который зимой открыл границы, в пятерку популярных направлений вошли Турция (за счет доступности прямых чартерных рейсов) и страны ближнего зарубежья. На третьем месте по популярности поездок оказался Узбекистан, на четвертом – Киргизия и замкнул пятерку Казахстан.

При этом аналитики отмечают рост интереса иркутян и к поездкам по российским регионам. В этом году в первой половине мая топ-5 регионов возглавили Красноярск, Москва, Томск, Краснодар и Санкт-Петербург, который потеснил на шестое место Улан-Удэ. Ранее столица Бурятии в течение нескольких лет стабильно входила в пятерку любимых иркутянами регионов для туризма.

«По данным МТС Travel, отдых в Таиланде и Турции пользуется спросом не только у жителей Приангарья, но и у россиян в целом. С помощью возможностей нашей экосистемы мы стараемся делать отдых иркутян еще комфортнее. Например, для туристов, использующих сервис МТС Travel, есть приятный бонус – при бронировании жилья для летних поездок до 31 мая можно получить бесплатный роуминг на срок заграничного путешествия и кешбэк до 10% от стоимости проживания при поездках по России», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.